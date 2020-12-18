Закон Курской области от 14 декабря 2020 года № 106-зко "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Курской областной Думой 11 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области (далее - территориальный фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 14 740 407,6 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции, получаемой из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Курской области, в сумме 14 477 238,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 14 739 448,6 тыс. рублей;

3) профицит бюджета территориального фонда в сумме 959,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2022 год в сумме 15 409 121,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 276 603,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2022 год в сумме 15 409 121,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 276 603,1 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета территориального фонда на 2021 год и па плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить поступление доходов бюджета территориального фонда:

1) на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета территориального фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2, Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2021 год

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас территориального фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса территориального фонда:

на 2021 Год в сумме 1 799 715,9 тыс. рублей, в том числе размер средств нормированного страхового запаса для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в сумме 1 169 990,1 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 1 863 848,6 тыс. рублей, в том числе размер средств нормированного страхового запаса для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в сумме 1 225 438,7 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 961 311,6 тыс, рублей, в том числе размер средств нормированного страхового запаса для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в сумме 1 295 202,4 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса территориального фонда в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинскими организациями недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета территориального фонда на 2021 год

1. Установить, что остатки средств территориального фонда по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся за счет доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов, штрафов, санкций, возмещения ущерба, не подлежащие возврату в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, расходуются в 2021 году на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования,

2. Установить, что остатки средств территориального фонда по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся за счет межбюджетных трансфертов, поступающих в возмещение расходов на оказание медицинской помощи гражданам, застрахованным на территории иных субъектов Российской Федерации, медицинскими организациями Курской области, нормированного страхового запаса на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования расходуются в 2021 году в соответствии с настоящим Законом и сводной бюджетной росписью бюджета территориального фонда по их целевому назначению.

3. Установить, что в бюджет территориального фонда в размере 100 процентов зачисляются доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации из бюджета территориального фонда в соответствии с дифференцированными подушевыми нормативами финансирования.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







