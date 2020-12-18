Закон Липецкой области от 18 декабря 2020 года № 479-ОЗ "Об отмене Закона Липецкой области "О внесении изменения в статью 1.1 Закона Липецкой области "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области" и внесении изменения в статью 1.1 Закона Липецкой области "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области"

Принят Липецким областным Советом депутатов 17 декабря 2020 года

Статья 1

Закон Липецкой области от 4 сентября 2020 года № 428-ОЗ "О внесении изменения в статью 1.1 Закона Липецкой области "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области" (Липецкая газета, 2020, 8 сентября) отменить.

Статья 2

Внести в статью 1.1 Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 164-ОЗ "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области" (Липецкая газета, 2005, 1 января; 2008, 16 декабря; 2009, 21 октября; 2010, 29 октября; 2011, 9 ноября; 2012, 16 ноября; 2013, 17 декабря; 2014, 12 декабря; 2015, 6 ноября; 2016, 16 ноября; 2017, 8 ноября; 2018, 7 ноября; 2019, 9 октября; 2020, 8 сентября) изменение, дополнив словами ", на 2021 год в размере 8811 рублей".

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Закона.

2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







