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18 декабря 2020 г.

Указ губернатора Магаданской области от 17 декабря 2020 года № 227-у "Об изменении рабочего времени"

Дата подписания 17 декабря 2020 г.
Опубликован 18 декабря 2020 г.

В соответствии со статьями 66 и 69 Устава Магаданской области постановляю:

1. Перенести выходной день субботу 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственных должности Магаданской области, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области перенести выходной день субботу 26 декабря 2020 года для муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, на четверг 31 декабря 2020 года.

3. Рекомендовать руководителям иных предприятий, организаций учреждений независимо от их организационно-правовой формы перенести выходной день субботу 26 декабря 2020 года для работников соответствующих предприятий, организаций учреждений на четверг 31 декабря 2020 года.

4. При изменении режима рабочего времени обеспечить соблюдение установленной законом продолжительности еженедельного непрерывного отдыха.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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