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Рубрика: В мире

Минск подготовил ответные меры на новые санкции Евросоюза

Текст: Юрий Сизов

Беларусь предпримет адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц включены в пакет ответных мер, которые официальный Минск подготовил на очередные санкции Европейского союза. Об этом заявил 18 декабря официальный представитель внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос журналистов о реакции белорусской стороны на решение Совета ЕС об утверждении третьего пакета санкций.

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Попытки давления на суверенное государство белорусский дипломат считает "совершенно глупым, недальновидным и во всех отношениях ущербным решением, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы радеет ЕС".

Подобные шаги, по его словам, никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас. Кроме того, добавил он, "нет никаких иллюзий, что это примитивный элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления" на Беларусь.

Подтвердив журналистам, что "ответные меры уже подготовлены", Глаз дал понять, что "некоторые из них довольно чувствительны". В этой связи он задал вопрос: "А в чем собственно провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции?". В Минске рассчитывают, что не только белорусские профсоюзы, "но и Международная федерация профсоюзов, другие профильные организации обратят на это пристальное внимание".

Инициаторы подобных решений, отметил дипломат, должны понести ответственность за конкретный нанесенный ущерб, в том числе экономический. "Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться. Мы постараемся сделать так, чтобы не было как в прошлый раз - решения признали незаконными, но ответственных не нашли", - пообещал Глаз, выразив надежду, что урегулирование имеющихся разногласий возможно только через открытый, равноправный и уважительный диалог. "Мы к такому диалогу всегда были и остаемся готовыми", - резюмировал представитель МИД Беларуси.

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