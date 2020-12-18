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18.12.2020 20:43
Рубрика: Власть

Мишустин уточнил виды контроля для "регуляторной гильотины"

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин обновил перечень видов государственного контроля, на которые распространяется механизм "регуляторной гильотины".
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Поправить список, утвержденный еще в 2019 году, потребовалось, поскольку он не в полной мере отвечал действующему законодательству, в том числе не учитывал положения принятого в июле этого года Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В новый перечень включены 132 вида контроля, относящиеся к 32 федеральным органам исполнительной власти. При доработке было решено исключить из него виды надзора, относящиеся к сферам общественных отношений, исключенным из сферы применения закона об обязательных требованиях, не предусмотренные действующим законодательством, в том числе упраздненные с момента утверждения первоначального перечня, а также внутриведомственные виды контроля.

Как подчеркивают в Министерстве экономического развития, в рамках включенных в перечень видов надзора правительство фактически завершило отмену нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования. Принято 36 постановлений, которыми с 1 января 2021 года признаются утратившими силу 1 914 документов и их отдельных положений. Дополнительно выпущены ведомственные приказы об отмене 1 089 правовых актов, содержащих обязательные требования. Еще четыре постановления правительства отменили около 7,2 тысяч актов СССР и РСФСР. Общее количество утративших силу документов превышает 10 тысяч.

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