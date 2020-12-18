На "Голосе" стартуют прямые эфиры и четвертьфинал

На главном песенном конкурсе страны начинаются решающие дни. В пятницу, после программы "Время", состоится уже четвертьфинал - именно с этого этапа "Голос" будет идти только в прямом эфире, а определять судьбу конкурсантов смогут и телезрители - благодаря SMS-голосованию. По его итогам в полуфинал выйдут только по два участника из каждой команды.

В командах Полины Гагариной, Валерия Сюткина, Басты и Сергея Шнурова осталось только по три участника. Среди них есть и известные артисты, решившие перезагрузить свои карьеры. Например, успешный джазовый певец и пианист Олег Аккуратов, воспитанник Людмилы Гуренко и Игоря Бутмана. И экс-солист звездной группы 90-х "Премьер-Министр" Жан Милимеров.

В четвертьфинале наставники оценят выступления 12 оставшихся в "Голосе" исполнителей. И отдадут каждому по 20%, 30% и 50% своих голосов.

Затем эти баллы будут суммированы с голосами зрителей, и по итогам подсчетов в полуфинал выйдут по двое исполнителей из каждой команды - те, кто наберет больше всего голосов.

Важно

При этом, как и перед каждой съемкой, все снова будут протестированы на коронавирус: исполнители, наставники, музыканты, ведущий Дмитрий Нагиев, технический персонал. При этом число зрителей в зале сокращено по сравнению с прошлыми сезонами больше чем в два раза. А на репетициях используются защитные экраны.

Строго соблюдается и социальная дистанция, а про входе в студийный комплекс все обеспечиваются масками, перчатками и антисептическими средствами… Но "Голос" того стоит!

Кстати

Прямая трансляция шоу "Голос"- 9 пройдет в пятницу, 18 декабря, сразу после программы "Время", начало в 21.30. Время московское.