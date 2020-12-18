Закон Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2020 года № 231-оз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 16 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа (далее также - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в сумме 1 793 375,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда в сумме 1 793 375,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 1 830 399,0 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 1 930 083,1 тыс. рублей;

3) общий объём расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 1 830 399,0 тыс. рублей;

4) общий объём расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 1 930 083,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно Приложению 1 к настоящему закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в пределах общего объёма, установленного статьёй 1 настоящего закона, сформированный за счёт неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 2 к настоящему закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 3 к настоящему закону.

Статья 5. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2021 год в сумме 266 986,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 266 986,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 266 986,1 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас формируется за счёт доходов бюджета Фонда (допускается поэтапное формирование).

3. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путём предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчёты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ненецкого автономного округа застрахованным в Ненецком автономном округе лицам, в объёме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ненецкого автономного округа лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объёмов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

4. В случае превышения установленного в соответствии с настоящим законом для страховой медицинской организации объёма средств на оплату медицинской помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и возрасту Фонд принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств из нормированного страхового запаса Фонда. Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса, направляются страховой медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

Установить, что доходы, поступившие сверх объёма, утверждённого настоящим законом, направляются на увеличение расходов соответственно целям их предоставления с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2021 год

Установить на 2021 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.И.Лутовинов

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







