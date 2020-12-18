NI: российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" непобедим

У США - как и любой другой страны мира, - нет возможностей для перехвата российского гиперзвукового комплекса "Авангард". К такому выводу пришел военный обозреватель The National Interest Марк Эпископос, посмотрев видео загрузки очередного "Авангарда" в пусковую шахту.

Ролик на днях опубликовало Минобороны РФ, снят он под Оренбургом, где ракетное соединение первым в РВСН получает новое оружие. Помимо транспортно-пускового контейнера с ракетой, есть возможность рассмотреть в деталях стартовую позицию "Авангарда".

Комплекс представляет собой высокоэффективную баллистическую ракет с гиперзвуковым планирующим блоком, пишет Эпископос. Когда ракета достигает нужной высоты, блок отделяется и устремляется к цели с ошеломляющей скоростью. Это оружие разгоняется до 27 Махов и способно маневрировать во время полета, что позволяет ему преодолевать самую сложную противоракетную оборону, рассчитанную на перехват целей, движущихся по неизменным траекториям.

- У нас нет систем, способных подвергнуть Китай и Россию соответствующему риску, и нет средств защиты от их систем, - признал заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин.

Китай здесь упомянут не случайно - с введением в строй ракетного комплекса DF-17 КНР вступила в гиперзвуковой клуб.

Первый гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в конце 2019 года. Точное число имеющихся сейчас на вооружении РВСН "Авангардов" не разглашается, но известно, что до конца года под Оренбургом оборудуют еще две стартовые позиции для нового оружия.