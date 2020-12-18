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18.12.2020 14:20
Рубрика: Общество

Отделения ПФР будут работать в выходные для оформления новогодней выплаты

Текст: Ольга Игнатова
19 и 20 декабря отделения Пенсионного фонда России будут открыты для подачи заявлений на новогоднюю выплату. Об этом сообщают Минтруд и ПФР.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

При этом, как подчеркнул министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, стоит обратить внимание на то, что большинство родителей получат выплату проактивно. "То есть, родителям детей, которые уже подавали заявление на "летние коронавирусные выплаты", 5 тысяч рублей придет автоматически. Для тех родителей, у кого ребенок родился после 1 июля 2020 года, а также тем, кто не обращался за прошлыми выплатами, необходимо подать заявление. Сделать это можно через портал Госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда. Поскольку председателем правительства поручено организовать выплату в максимально короткие сроки, в выходные Пенсионный фонд будет работать для приема заявлений от родителей", - рассказал министр.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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В Минтруде напомнили,что выплата предоставляется по принципам "социального казначейства". Пенсионный фонд сам оформит и перечислит родителям (усыновителям, попечителям, опекунам) выплату. Если родители подавали заявления лично на единовременные летние выплаты, то они также могут подать заявление в ПФР. Также опекунам и попечителям необходимо подавать заявление лично в Пенсионном фонде.

Новогодняя выплата положена родителям с детьми до 7 лет включительно. Она не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минтруд

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