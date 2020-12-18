Песков заявил об отсутствии специальной прививки для Путина

Президенту РФ никто не будет делать какую-то отдельную прививку - Владимир Путин пользуется лекарствами, которые производят для всех. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Первое лицо государства пользуется теми же прививками и лекарствами, которые делаются для всех граждан страны. Никто никогда отдельную прививку для кого-то, даже если это глава государства, делать не будет", - сказал Песков на радио "Комсомольская правда".

"Прививка требует больших данных и специального тестирования, которые проводятся на определенных возрастных группах. И пока точных данных по возрастной группе старше 60-65 лет однозначных нет, они еще только появятся, и об этом говорил президент", - заявил он KP.RU.