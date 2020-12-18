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18.12.2020,  
14:56
Текст:  Олег Корякин

Планы по созданию новой эскадрильи с "Кинжалами" назвали вызовом для НАТО

Military Watch впечатлила идея создания гиперзвуковой ударной эскадрильи из МиГов-31К.
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости

Издание Military Watch отреагировало на сообщения СМИ о решении вооружить гиперзвуковыми "Кинжалами" эскадрилью истребителей МиГ-31, которая базируется на севере Кольского полуострова недалеко от границы с Финляндией.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Пуск "Кинжала" истребителем МиГ-31К показали на видео

Как отмечает автор, МиГ-31 считается самым тяжелым перехватчиками в мире. А его модернизированная версия МиГ-31К является еще более опасной.

Каждый из этих истребителей оснащен одной гиперзвуковой баллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал" с дальностью полета 2000 километров, скоростью 10 Махов и высокой маневренностью. Ее практически невозможно перехватить, а в сочетании с большой дальностью действия самих МиГ-31 это дает еще больший радиус поражения по наземным и надводным целям.

Размещение самолетов МиГ-31К вместе со стандартными перехватчиками МиГ-31 обеспечит высокую степень взаимодействия между подразделениями, пишет издание. В зоне досягаемости самолетов, развернутых на Кольском полуострове, окажется вся Европа. Причем без дозаправки в воздухе. Они также смогут в случае необходимости поражать цели в Арктике и лишат корабли НАТО возможности действовать в большей части северной Атлантики.

Даже просто кружащие над своей авиабазой, они смогут поражать цели в Скандинавии и Прибалтике, а также в некоторых частях Германии, Польши и Украины.

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Фото: DefenseWebTV / youtube.com
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