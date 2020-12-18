Предложены ограничения для иностранных владельцев онлайн-кинотеатров

В Госдуму внесен проект о согласовании доли иностранного участия в капитале аудиовизуальных сервисов.

Автором документа выступил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

По действующему закону, владельцем аудиовизуального сервиса (это онлайн-кинотеатры и т.п.) может выступать только российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства другого государства.

При этом иностранцам разрешают владеть более чем 20% сервиса, количество российских пользователей которого составляет менее 50% от общего количества пользователей этого аудиовизуального сервиса по миру. Условием должно быть согласование такого владения правительственной комиссией.

А если онлайн-кинотеатр или другой сервис ориентирован на российскую аудиторию (более половины пользователей), то такого правила нет. Автор предлагает это исправить.

Согласно законопроекту, владельцам аудиовизуальных сервисов придется всегда согласовывать с правительственной комиссией долю иностранного участия в уставном капитале, если она превышает 20%.

Горелкин предлагает принять проект, учитывая возрастающую роль аудиовизуальных сервисов в формировании общественного мнения и в информировании граждан.