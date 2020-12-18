Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз безопасности России

О том, как развитие технологий искусственного интеллекта военного назначения угрожает военной безопасности страны, президент России Владимир Путин поговорил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Поговорим сегодня на очень важную, очень чувствительную тему", - предложил Владимир Путин.

"Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира", - пояснил президент.

Слово для доклада Владимир Путин передал начальнику Генштаба Валерию Герасимову, после чего совещание продолжилось в закрытом режиме.