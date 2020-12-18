Депутат МГД Семенников: Москва продолжает борьбу с банковскими мошенниками

Правоохранительные органы столицы усиливают борьбу с банковским мошенничеством. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил депутат городской думы Александр Семенников.

Как отметил парламентарий, разоблачать мошеннические схемы помогают банковские службы безопасности. В ряде случаев преступники не взламывают личные кабинеты в онлайне, а просто вытягивают всю информацию, обзванивая потенциальных жертв.

"В декабре 2020 года специалисты по борьбе с банковским мошенничеством зафиксировали в Москве работу группы злоумышленников, рассылавших жителям города ложные долговые квитанции от имени управляющих компаний - при оплате деньги попадали на счет мошенников, - отметил Александр Семенников. - Если, потеряв бдительность, человек сообщал указанные данные, к злоумышленникам переходил доступ к банковским картам и счетам жертвы. Сейчас деятельностью этой группы занимаются правоохранительные органы, мошенники будут пойманы".