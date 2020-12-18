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18.12.2020 12:08
Рубрика: Общество

Ярославские ученые предложили универсальный метод разделения нефти

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославские ученые предложили универсальный метод проектирования установок для разделения нефти и других сложных промышленных смесей.

Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Engineering Physics and Thermophysics, сообщают РИА Новости.

Фото: iStock
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По словам специалистов из Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ), сегодня на ректификацию нефти, в процессе которой получают первичные нефтепродукты, расходуется около шести процентов всей энергии добываемого сырья. Однако до сих пор не был найден простой и надежный критерий для выбора оптимальных параметров ректификации, что существенно увеличивает энергопотери нефтехимической промышленности.

Ярославцы оптимизировали технологию ректификации, добившись снижения потерь энергии и предложив универсальный метод проектирования эффективных ректификационных систем.

- Существует много вариантов разделения многокомпонентных смесей в каскаде колонн ректификации, причем их число быстро нарастает. При проектировании многоколонных систем ректификации важно найти простой признак для выбора схемы разделения, которая обеспечит минимум затрат энергии. Нам удалось сделать это первыми, обосновав методику не перебором вариантов, а применяя методы оптимизационной термодинамики, - цитирует информагентство доцента кафедры "Кибернетика" ЯГТУ Александра Балунова.

На основе этих методов специалисты ЯГТУ также решили задачи о выборе предельной производительности колонны и оптимальной точке ввода сырья, о согласовании нагрузок в системе колонн и ряд других.

Исследование проводилось совместно с учеными Института программных систем имени А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН) из Переславля-Залесского. В дальнейшем научный коллектив планирует применить методы оптимизационной термодинамики для снижения потерь энергии при других технологических процессах.

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