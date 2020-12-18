Кафе и рестораны в Москве могут работать до полуночи

Столичные кафе и рестораны могут работать до 24.00, сообщил заммэра Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В эфире радиостанции "Серебряный дождь" он рассказал, что впускать посетителей заведения общепита по-прежнему должны строго до 23.00, но те, кто уже находится внутри, могут оставаться в кафе на час дольше - до 24.00. Такие послабление введены, чтобы пришедшие в заведения незадолго до их закрытия и успевшие сделать заказ до 23.00, смогли спокойно доесть заказанные блюда. Но в 24.00 свет во всем ресторане должен быть потушен, двери закрыты, а персонал - распущен по домам.