Мишустин обсудил проблемы свалок и дольщиков с главой Подмосковья

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они обсудили борьбу с коронавирусом, выполнение поручений президента, связанных с ликвидацией проблем обманутых дольщиков, развитием дорожной сети и утилизацией мусора.

Вакцинация населения против коронавирусной инфекции сейчас является одним из важнейших вопросов, напомнил глава кабмина. Ранее он поручил руководителям регионов подготовить всю инфраструктуру, обеспечить поставки препарата в прививочные пункты и выстроить логистику кампании.

Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье действуют 93 пункта, закуплено оборудование для хранения препарата и проведено обучение медицинских работников. Московской области выделено около 11,5 тысяч доз вакцины. Привито уже более девяти тысяч человек.

Губернатор поблагодарил правительство за участие в решении проблем обманутых дольщиков, особенно тех, которые вложили свои деньги в объекты Urban Group. На их достройку из федерального бюджета было выделено 16,3 миллиарда рублей. "В 2019 году мы достроили 10 объектов, в 2020 решим вопросы еще по 11 домам, где участниками долевого строительства являются 3,2 тысячи человек", - заявил Воробьев о планах.

Кроме того, до конца года область намерена ликвидировать все городские свалки на своей территории, а к 2024 году - рекультивировать все закрытые мусорные полигоны.