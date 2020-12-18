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18.12.2020 21:29
Рубрика: Экономика

На Большом Каменном мосту в центре Москвы в выходные изменят схему движения

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт первой половины Большого Каменного моста. Движение по отремонтированному участку пустят в выходные, перекрыв новый участок работ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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"Досрочно завершен ремонт первой половины Большого Каменного моста, который стартовал в июле, менее чем за полгода был проделан колоссальный объем работ, - отметил Петр Бирюков. - В субботу на сооружении начнется перезапуск движения - обновленную часть моста откроют для транспорта, а вторую закроют на ремонт".

Заместитель мэра подчеркнул, что на отремонтированной части сооружения было уложено более 8 тыс. кв. м "бесшовного" дорожного полотна - на нем практически нет стыков, так как деформационные швы скрыты под слоем асфальта. Нанесена временная дорожная разметка, постоянная появится после завершения всех работ.

Тротуар на обновленной части моста откроют в феврале 2021 года после окончания работ по монтажу гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения. До этого времени проход пешеходов будет осуществляться по действующей сейчас схеме.

Заммэра подчеркнул, что в рамках капремонта части моста специалисты провели сложнейшие работы по замене несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара.

"Монтаж балок проводился на площади более 400 кв. метров, был полностью демонтирован участок в центре моста, открывающий доступ к внутренним конструкциям, - пояснил Петр Бирюков. - После установки балок это место закрыли плитой, затем было проведено армирование, бетонирование, укладка гидроизоляции и асфальта, обустроена новая ливневая канализация".

Напомним, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

В ходе ремонта мост почти пересоберут заново.

Кстати, из-за изменения схемы движения по мосту не исключены возможные кратковременные заторы. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными, проезжая этот участок дороги.

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