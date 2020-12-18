Склиф первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн тестов на COVID-19

Как сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения столицы, лаборатории института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского первыми в городе сделали более 1,1 миллиона ПЦР-тестов по диагностике COVID-19.

Это удалось благодаря оперативной работе специалистов, освоивших новое оборудование и в кратчайшие сроки сумевших использовать его на максимальных мощностях. В марте 2020 года Департамент здравоохранения Москвы оснастил городские лаборатории автоматическими анализаторами. Михаил Годков, заведующий научным отделом лабораторной диагностики Склифа рассказал:

- Новые приборы позволяют обрабатывать более 650 проб за 2,5 часа. До их появления сотрудники вручную обрабатывали всего 1,5 тысячи тестов в сутки, а сегодня могут до восьми тысяч. В марте этого года 118 новых сотрудников вошли в штат лаборатории Склифа и менее, чем через месяц уже установили рекорд - первые в Москве обработали пять тысяч ПЦР тестов на COVID -19.

Помимо ежедневного приема материала для ПЦР-диагностики, каждый день лаборатория анализирует около трех тысяч тестов на антитела к новому типу коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, лаборатория клинической иммунологии НИИ Склифосовского, продолжает выполнять исследования на гемоконтактные вирусные инфекции в прежнем объеме. Лаборатория оснащена современным оборудованием отечественного и импортного производства. Установленная лабораторно-информационная система позволяет оперативно отслеживать результаты обследования каждого пациента.

Напомним, Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского - крупнейший многопрофильный научно-практический центр, занимающийся проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. Здесь создана во многом уникальная система организации помощи всем категориям больных и пострадавших.