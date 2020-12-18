Собянин рассказал о самочувствии после вакцины от коронавируса

Отечественная вакцина от коронавируса продемонстрировала свою эффективность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Глава города отметил, что даже если вакцинированные заразятся коронавирусом, то перенесут болезнь легко. "Тяжелых последствий от вакцинации я совершенно не ощутил, утром была небольшая головная боль, вот собственно и все", - рассказал Сергей Собянин о своем опыте.

Мэр также призвал горожан ответственно относиться к своему здоровью, особенно в период новогодних праздников. При этом Сергей Собянин подтвердил, что никаких новых ограничений перед Новым годом в городе вводить не планируется, хотя в целом ситуация остается сложной.