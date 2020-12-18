В Турынино и на 906-й базе проходит конкурс "Лучший новогодний подъезд"

Участники конкурса посоревнуются в том, кто лучше украсит подъезд к Новому году.

По словам председателя совета дома Елены Егоровой, подъезды украшаются перед каждым праздником. "Все сделано руками жильцов, мы победили в одном из конкурсов по благоустройству придомовой территории. На выигранные деньги купили елку с игрушками, сплели лианы, повесили гирлянды. Подъезд украшаем к каждому празднику: на Новый год, масленицу, 8 марта и 23 февраля, на День Победы и на вербное воскресенье", - рассказала Елена Егорова.

"Жители округа всегда стараются, чтобы подъезды были красивыми и ухоженными, особенно накануне праздников, но Новый год - это особый случай, - рассказал депутат Алексей Колесников. - Конкурс мы проводим уже давно, в городском конкурсе на лучшее новогоднее украшение нет номинации "Лучший новогодний подъезд" и мы восполнили этот пробел. Уверен, участников будет много, будем выбирать лучших, поощрим всех. Итоги подведем на Старый новый год - 13 января".