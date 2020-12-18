На Камчатке застрелили трех истощенных медведей-шатунов

Новости

Один человек погиб и 16 пострадали при взрыве на заводе в Колумбии 05:33
Более семи тысяч жителей Екатеринбурга остались без теплоснабжения 05:19
Снегопад на восточном побережье США спровоцировал сотни аварий 05:00
Названы соответствующие всем критериям по COVID-19 страны 04:55
В Японии из снежного плена освободили более 1000 автомобилей 04:15
Строящее "Северный поток-2" судно вновь сменило владельца 03:49
Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос Владимиру Путину 03:48
Гинцбург назвал срок выработки иммунитета "лайт-вакциной" от COVID-19 03:05
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России 03:05
Власти Северной Ирландии объявили о введении карантина 02:15
Coca-cola уволит 2 200 сотрудников по всему миру 02:05
МВД разрешит общественникам наблюдать за сдачей экзамена на права 01:42
В Тунисе армия применила оружие для разгона протестующих 01:40
Билл Гейтс сообщил о "худшем" периоде пандемии коронавируса в США 00:57
Во Франции захвативший заложников мужчина найден мертвым 00:00
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 17.12.2020
Умер актер Джереми Буллок, Боба Фетт из "Звездных войн" 17.12.2020
Власти Подмосковья заблокируют пещеры после ЧП с детьми 17.12.2020
Директор предприятия во Франции взял в заложники жену, двое ранены 17.12.2020
Бастрыкин проконтролирует расследование по факту смерти Легкоступовой 17.12.2020
ЦСКА обыграл "Ростов" и завершил год на втором месте в РПЛ 17.12.2020
Тренер "Локомотива" Николич ответил на вопрос об отставке 17.12.2020
Пропавшие в Сьяновских пещерах дети найдены живыми 17.12.2020
КПРФ внесла проект о предельных наценках на товары 17.12.2020
Шарапова согласилась выйти замуж за миллионера из Великобритании 17.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 05:44
Рубрика: Общество

На Камчатке застрелили трех истощенных медведей-шатунов

Текст: Юлия Гарднер

В Усть-Большерецком районе Камчатки охотоведы застрелили трех медведей-шатунов. Звери были крайне истощены, и у них не было шансов залечь в зимнюю спячку.

Фото: iStock
В Мытищи пришел бурый медведь

5 декабря в поселке Озерновский косолапый задавил собаку, которая охраняла частное подворье. На следующий день другой зверь залез в курятник в поселке Паужетка и съел шесть птиц.

15 декабря в поселке Запорожье хищник попытался напасть на людей.

"Учитывая реальную опасность для жизни и здоровья граждан и домашних животных были приняты необходимые меры по нейтрализации проблемных "медведей-шатунов"", - сообщает краевое агентство лесного хозяйства.

Всего с начала года в регионе отстреляно более 50 медведей.

Справка "РГ"

Камчатский медведь - самый крупный представитель бурых медведей в России. Его длина может достигать 245 сантиметров, высота в холке - 135-ти, а вес - шести центнеров. На полуострове обитает до 20 тысяч особей.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Важные заявления Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. Главное
Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Президент подписал указ о новогодней выплате на детей
Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос Владимиру Путину
МВД разрешит общественникам наблюдать за сдачей экзамена на права
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации