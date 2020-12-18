На Камчатке застрелили трех истощенных медведей-шатунов

В Усть-Большерецком районе Камчатки охотоведы застрелили трех медведей-шатунов. Звери были крайне истощены, и у них не было шансов залечь в зимнюю спячку.

5 декабря в поселке Озерновский косолапый задавил собаку, которая охраняла частное подворье. На следующий день другой зверь залез в курятник в поселке Паужетка и съел шесть птиц.

15 декабря в поселке Запорожье хищник попытался напасть на людей.

"Учитывая реальную опасность для жизни и здоровья граждан и домашних животных были приняты необходимые меры по нейтрализации проблемных "медведей-шатунов"", - сообщает краевое агентство лесного хозяйства.

Всего с начала года в регионе отстреляно более 50 медведей.

Справка "РГ"

Камчатский медведь - самый крупный представитель бурых медведей в России. Его длина может достигать 245 сантиметров, высота в холке - 135-ти, а вес - шести центнеров. На полуострове обитает до 20 тысяч особей.