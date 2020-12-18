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18.12.2020 09:09
Рубрика: Культура

Во Владивостоке пройдет премьера оперы Глинки "Руслан и Людмила"

Текст: Ирина Дробышева
В воскресенье на Приморской сцене Мариинского театра состоится премьера оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила", сюжет которой по мотивам сказочной поэмы Александра Пушкина с детства знаком каждому россиянину. Она прозвучит в концертном исполнении в своей полной версии, что позволит слушателям оценить все богатство партитуры оперы.
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Фото: Геннадий Шишкин/пресс-служба Приморской сцены Мариинскго театра
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Премьера "Руслана и Людмилы" состоялась в 1842 году на сцене Большого театра в Петербурге и была принята сдержанно, но с постепенно успех спектакля нарастал. При последующих постановках опера зачастую шла с сокращениями, часть которых была сделана из-за цензуры. Сейчас "Руслан и Людмила" Глинки - признанный шедевр русской оперы. Большую популярность получили увертюра к опере и "Марш Черномора", арии Людмилы, Руслана, Фарлафа, Гориславы, Ратмира.

Музыкальный руководитель и дирижер премьеры - Павел Смелков. Главные партии исполнят солисты Приморской сцены Мариинского театра Евгений Плеханов (Руслан), Мария Суздальцева (Людмила), Татьяна Макарчук (Ратмир), Анатолий Бадаев (Фарлаф), Лилия Кадникова (Горислава), Роман Крукович (Финн), Алексей Смирнов (Баян), Ирина Колодяжная (Наина), Сергей Плешивцев (Светозар).

Это вторая премьера русской оперной классики во Владивостоке за последние два месяца: 29 ноября здесь с большим успехом прошло концертное исполнение оперы "Мазепа". Она также прозвучала в концертном исполнении в честь 180-летия со дня рождения Петра Чайковского.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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