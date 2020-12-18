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18.12.2020 11:40

Благодаря нацпроекту тысячи пермячек прошли диагностику на маммографе

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Передвижной рентгенологический комплекс для проведения маммографии в уходящем году побывал во многих территориях Пермского края - в Ильинском, Чердынском, Бардымском, Карагайском и других районах, в некоторых - дважды.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

Более пяти тысяч женщин из отдаленных уголков Прикамья смогли пройти диагностику, которая позволяет выявить онкопатологию на ранних этапах, и, как правило, успешно ее лечить. К 4 декабря 2020 года сделано 72 выезда. А в 73-й раз мобильный маммограф уехал недалеко от места своей дислокации - Пермского онкодиспансера.

На текущей неделе - с 14 по 18 декабря стоянка этой машины - на улице КИМ, 2, у входа в городскую клиническую больницу № 4. На этот раз исследование проходят сотрудницы клиники.

- Кому-то покажется странным: "четверка" - такая продвинутая больница, а своего маммографа не имеет, - говорит главная медсестра регионального сосудистого центра ГКБ №4 Елена Иванова. - Но этими аппаратами должны быть оснащены поликлиники или профильные стационары, а у нас в Перми таких нет. Поэтому был заключен договор с онкодиспансером, в соответствии с которым 200 сотрудниц нашей больницы, подлежащих в этом году обязательному медосмотру, пройдут маммографию на мобильном комплексе. Это удобно, безопасно и быстро. Медики, как бы ни были они сейчас заняты, тоже должны проходить обследование. Мы стараемся им этот процесс облегчить.

В январе 2021 года мобильный маммографический комплекс снова приедет в "четверку". В это раз обследование пройдут более 200 сотрудниц клиники.

Напомним, что проведение маммографии входит в список исследований, которые проводятся в рамках диспансеризации взрослого населения. Подробнее об этом можно узнать на сайте поликлиники, к которой вы прикреплены.

Прохождение обследований на данном оборудовании для жителей Пермского края стало возможным благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", в рамках реализации федерального проекта по ранней диагностике и борьбе с онкологическими заболеваниями.

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