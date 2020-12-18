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18.12.2020 10:00
Рубрика: Культура

На дорогах Средиземья

Бывший военный из Перми стал крупнейшим в России знатоком биографии Толкина
Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Неделя - Пермский край № 286(8340)
Переводами книг о Средиземье пермяк Константин Пирожков увлекся совершенно случайно. Причиной стал... недобросовестный интернет-продавец шахматных фигурок.
Эльфийская долина Ривенделл - это долина Лаутербруннен в Швейцарии. Фото: Архив К. Пирожкова Эльфийская долина Ривенделл - это долина Лаутербруннен в Швейцарии. Фото: Архив К. Пирожкова
Эльфийская долина Ривенделл - это долина Лаутербруннен в Швейцарии. Фото: Архив К. Пирожкова

Мифы народов мира

Нынешняя "профессия" 41-летнего подполковника запаса Пирожкова - студент Пермского классического университета. Здесь он учится на переводчика.

А еще несколько лет назад военный пенсионер и не предполагал, что всерьез займется историей легендарного "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина и завоюет такой авторитет, что получит предложение перевести знаменитый труд Джона Гарта "Миры Дж. Р. Р. Толкина" с английского на русский.

Фото: kinopoisk.ru
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- Вся суматоха с эльфами, боевыми гномами и драконами, бушевавшая когда-то, прошла мимо меня, - говорит Пирожков. - Я учился, потом служил и фэнтези не интересовался.

В детстве он видел у одноклассника "Хоббита", но не читал. Соседка, которая работала в книжном магазине, одолжила первую часть "Властелина колец". Произведение оказалось любопытным, и когда Константин был в 11-м классе, мама подарила ему сокращенный однотомный перевод саги о хоббитах.

- Книга мне понравилась, несмотря на просто кошмарный перевод, - вспоминает Пирожков. - Я потом даже специально побывал в областной библиотеке, чтобы прочесть "Сильмариллион". Кстати, в аннотации значилось, что это сборник легенд, потому в библиотечном каталоге "Сильмариллион" находился в разделе "Мифы народов мира" с пометкой "Эпос Нолдоров". Но после поступления на воинскую службу стало не до профессора Толкина и его героев.

Не хватило фигурок

Однако от судьбы не уйдешь. Вернуться в мир Средиземья Пирожкова заставил испорченный день рождения. Как-то в газетном киоске он увидел журнал с приложенной к нему фигуркой Арагорна, одного из главных героев книги "Властелин колец". Оказалось, выпускается целая коллекция персонажей легендарной саги, которые могут служить шахматными фигурами.

- У нас дома как раз не было шахмат, и я подумал: надо собрать всех, поставить на доску. Будет и красиво, и поиграть можно при случае, - рассказывает Пирожков. - Начал покупать журналы с фигурками.

Он решил собрать три уже выпущенных набора. С двумя все прошло гладко, а вот третья шахматная коллекция в России не выпускалась. Только благодаря интернету Пирожкову удалось связаться с владельцем искомого набора. Потратив внушительную сумму, он все же получил шахматы с героями Средиземья.

- Жена торжественно вручила мне их на день рождения, - вспоминает Пирожков. - Я открываю - и ужас! Комплект не полный! Продавец в качестве компенсации положил другие фигурки, но это было не то. Помню, очень я тогда расстроился. Столько сил и средств потрачено, и все зря.

Но российского офицера трудно заставить отказаться от намеченной цели. Пирожков начал искать недостающие фигурки, еще не подозревая, к чему это приведет.

Авторитет в переводе

Покупать через интернет он больше не рисковал, но приобрести фигурки можно было только за границей. Но военным туда нельзя. И Пирожков пошел другим путем - решил заслужить авторитет на форумах поклонников "Властелина колец", чтобы при случае попросить кого-нибудь из тамошних активистов купить для него желанные фигурки.

- Меня там никто не знал, обращаться сразу с такой просьбой было неуместно, - говорит Пирожков. - Люди неохотно идут навстречу незнакомым.

А как привлечь к себе внимание и набрать рейтинг? Ввязываться в споры об эльфах, гномах и прочих персонажах перспективы не было. Специалистов в этом направлении много, и некомпетентность новичка сразу очевидна.

Тогда Пирожков, неплохо владевший английским, снова обратился к интернету - нашел там черновики "Властелина колец". Никто в России ими не занимался. А фрагменты рукописей в переводе Пирожкова привлекли к себе внимание. Почти сразу он сделал открытие, всколыхнувшее общественность форумов. Оказывается, согласно первоначальному замыслу Толкина, возлюбленной Арагорна, наследника Исилдура, должна была стать не эльфийка Арвен, а Эовин - племянница короля Рохана Теодена.

- Толкин передумал! Он решил, что Арагорн слишком стар для нее, и изменил первоначальный замысел, - говорит Пирожков. - После этого мне стали присылать черновики других книг Толкина, в том числе и "Хоббита". Я переводил отрывки, выкладывал в соцсетях и вскоре стал уважаемым специалистом.

К слову, это занятие так увлекло Константина Пирожкова, что он едва не позабыл о покупке фигурок. Их ему все-таки помогли приобрести, только он к тому времени уже больше интересовался жизнью легендарного профессора и начал собирать материалы о создателе мира Средиземья. Работа полностью захватила пермяка, уже сейчас считающегося крупнейшим специалистом в России по биографии Толкина, и он пошел в университет учиться на переводчика.

Самородок из Перми

Вскоре Пирожков стал известен не только в нашей стране.

- Самородок с Урала! - улыбается он. - Конвенты разные начались. Если в России, лично принимал в них участие, если за рубежом, то по интернету. Переводы меня не отпустили и стали моим хобби.

Но больше всего увлекает Константина исследовательская работа, поиск новых фактов и их подтверждение. Оказывается, в 1945 году Толкин написал рецензии на рассказы одного из своих знакомых. Но кто был этот знакомый, оставалось загадкой. Пирожков выяснил, что произведения принадлежали перу медика, который работал с Толкином в Оксфорде, а впоследствии переехал в Ливерпуль.

Фото: vimeo.com/ Brian Boyd
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Также существовала версия, что в Первую мировую войну молодой Толкин одно время объезжал лошадей для армии. Пирожков смог доказать, что такого факта в биографии писателя не было.

К пермяку прислушиваются, он уже известен на мировом уровне.

Перевел "Миры"

Вот-вот в России на радость фанатам появится долгожданная книга ведущего мирового специалиста по Толкину Джона Гарта - "Миры Дж. Р. Р. Толкина". На нее уже сделаны сотни предварительных заказов. Труд, посвященный местам, которые стали прототипами Средиземья, на русский перевел Константин Пирожков.

На английском "Миры" вышли в июне, переводить исследование на русский начали раньше.

- Профессиональные, известные в книжном мире переводчики порекомендовали издательству меня, - говорит Пирожков.

Сроки сдачи книги не просто горели, они полыхали. К работе пермяк приступил только в апреле, но успел к началу июля.

Исследование Джона Гарта переведено, перевод согласован с автором, и вскоре "Миры" появятся в магазинах. Сейчас Пирожкову предложили поработать над книгой "Толкин и Великая война".

В ней рассказывается о том, как в годы Первой мировой писатель приступил к созданию своего Средиземья. Константин уже готовит комментарии для русского перевода. Последние два года он трудится над биографией автора "Властелина колец", которую планирует выпустить в 2022-м.

Кстати

Многим поклонникам "Властелина колец" будет интересно узнать, что первоначально черным всадником, испугавшим хоббитов, был волшебник Гэндальф. Но потом Толкин решил отказаться от такого поворота, и в истории появился один из охотящихся за кольцом призраков-назгулов.

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