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18.12.2020 17:00
Рубрика: Общество

Пермские ученые создадут электронного блинопекаря

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете сконструировали установку, которая будет автоматически печь блины с начинкой.

Фото: iStock
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У этой разработки пока нет аналогов в России, она сможет заменить двух блинопекарей и выполнять индивидуальные заказы клиента в кафе.

Установка уникальна по функциональным возможностям: это мехатронное устройство с тремя подвижными каретками, которые будут выполнять основные функции. Пользователю будет достаточно выбрать необходимые параметры нужного блюда в SCADA-системе - специальной компьютерной программе. Она управляет установкой, посылает сигналы на приготовление блинов в программируемый логический контроллер и следит за состоянием важных узлов устройства.

- Сейчас блинные изделия в автоматическом режиме производят только крупные заводы. Автоматизация выпечки в кафе развивается медленными темпами. Инновационные разработки в этой области помогут бизнесу повысить производительность и качество продукции, а также получить конкурентные преимущества, - пояснил автор проекта Антон Свитек.

Ожидаемая максимальная производительность установки - 60 блинов в час, сообщают разработчики. Это в два раза больше, чем готовит повар-блинопекарь. По предварительным данным, аппарат окупится для бизнеса всего за год.

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