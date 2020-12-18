Пермские ученые создадут электронного блинопекаря

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете сконструировали установку, которая будет автоматически печь блины с начинкой.

У этой разработки пока нет аналогов в России, она сможет заменить двух блинопекарей и выполнять индивидуальные заказы клиента в кафе.

Установка уникальна по функциональным возможностям: это мехатронное устройство с тремя подвижными каретками, которые будут выполнять основные функции. Пользователю будет достаточно выбрать необходимые параметры нужного блюда в SCADA-системе - специальной компьютерной программе. Она управляет установкой, посылает сигналы на приготовление блинов в программируемый логический контроллер и следит за состоянием важных узлов устройства.

- Сейчас блинные изделия в автоматическом режиме производят только крупные заводы. Автоматизация выпечки в кафе развивается медленными темпами. Инновационные разработки в этой области помогут бизнесу повысить производительность и качество продукции, а также получить конкурентные преимущества, - пояснил автор проекта Антон Свитек.

Ожидаемая максимальная производительность установки - 60 блинов в час, сообщают разработчики. Это в два раза больше, чем готовит повар-блинопекарь. По предварительным данным, аппарат окупится для бизнеса всего за год.