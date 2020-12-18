Заключенный создал финансовую пирамиду и украл у россиян 73 млн рублей

В Иркутской области завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении организованной группы, присваивавшей средства граждан обманным путем, сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области. Создатели финансовой пирамиды украли более 73 млн рублей

По версии следствия, один из осужденных, отбывающий срок в ИК на территории Мурманской области, организовал криминальную схему и с 2015 по 2017 годы успешно вел "бизнес", в котором ему помогала знакомая из Новосибирска.

Схема была незатейлива: клиенты вносили деньги и привлекали других вкладчиков, а злоумышленники обещали им за это до 37% прибыли каждый месяц.

Реклама выгодного вложения денег крутилась в региональных СМИ, и недостатка в клиентах не было. Когда число участников достигло нескольких сотен и многие стали требовать обещанное, выплаты прекратились.

В результате 120 жителей Иркутской области лишились своих сбережений. Причиненный им ущерб превысил 73 млн рублей. Также выяснилось, что организаторы финансовой пирамиды пытались легализовать вырученные нечестным путем средства: они приобрели иномарку представительского класса в Новосибирске.

На период следственных мероприятий предполагаемого организатора криминального бизнеса этапировали в СИЗО в Иркутск. В отношении его сообщницы уголовное дело вынесено в отдельное производство.

- Уголовные дела в отношении фигурантов направлены в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.