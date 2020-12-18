Новости

Песков рассказал об отсутствии смартфона у Путина 14:53
Фильм "Диего Марадона" появится на больших экранах по всей России 14:53
В Свердловской области 31 декабря оставили рабочим днем 14:53
Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса 14:45
В Кремле назвали причину контроля за Навальным 14:37
В Минздраве заявили, что безопасной дозы алкоголя не существует 14:32
Отделения ПФР будут работать в выходные для оформления новогодней выплаты 14:20
Вакцинация от коронавируса в Швеции начнется в конце декабря 14:19
Лукашенко озвучил приоритеты председательства Беларуси в СНГ 14:02
Мишустин обсудил проблемы свалок и дольщиков с главой Подмосковья 14:01
"Яндекс" назвал самые популярные слова года 14:00
Кардиолог назвала атипичные варианты инфаркта 14:00
Яровая: Надо дать регионам образцы для изменения законов в соответствии с Конституцией 13:52
Заключенный создал финансовую пирамиду и украл у россиян 73 млн рублей 13:51
Путин оценил реализацию соглашения по Карабаху 13:47
Казахстан и Киргизия заинтересовались российской вакциной 13:42
Disney анонсировал сериал про Бобу Фетта 13:42
ЕР обсудит с кабмином индексацию для работающих пенсионеров 13:41
РФС выдвинул Дюкова в исполком УЕФА 13:38
Пресс-конференцию Путина посмотрели более 1,4 млн москвичей 13:12
Путин анонсировал скорое появление новых российских вакцин от коронавируса 13:11
В Крыму человек погиб в горящем автомобиле 13:00
Видео: Летчики Балтфлота исполнили мечту шестилетнего мальчика 12:55
В России отменяется обязательный радиоактивный контроль банкнот 12:51
ТПП создаст центры поддержки семейного бизнеса 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 13:51
Рубрика: Происшествия

Заключенный создал финансовую пирамиду и украл у россиян 73 млн рублей

Текст: Ирина Штерман

В Иркутской области завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении организованной группы, присваивавшей средства граждан обманным путем, сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области. Создатели финансовой пирамиды украли более 73 млн рублей

По версии следствия, один из осужденных, отбывающий срок в ИК на территории Мурманской области, организовал криминальную схему и с 2015 по 2017 годы успешно вел "бизнес", в котором ему помогала знакомая из Новосибирска.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Повышены штрафы для заключенных за нарушение режима

Схема была незатейлива: клиенты вносили деньги и привлекали других вкладчиков, а злоумышленники обещали им за это до 37% прибыли каждый месяц.

Реклама выгодного вложения денег крутилась в региональных СМИ, и недостатка в клиентах не было. Когда число участников достигло нескольких сотен и многие стали требовать обещанное, выплаты прекратились.

В результате 120 жителей Иркутской области лишились своих сбережений. Причиненный им ущерб превысил 73 млн рублей. Также выяснилось, что организаторы финансовой пирамиды пытались легализовать вырученные нечестным путем средства: они приобрели иномарку представительского класса в Новосибирске.

На период следственных мероприятий предполагаемого организатора криминального бизнеса этапировали в СИЗО в Иркутск. В отношении его сообщницы уголовное дело вынесено в отдельное производство.

- Уголовные дела в отношении фигурантов направлены в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО СФО Иркутская область

Главное сегодня

В Кремле отреагировали на решение CAS по российскому спорту
Торговые сети приступили к снижению цен на базовые продукты
Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса
За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков