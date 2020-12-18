Наряду с танками в Омске будут выпускать рефрижераторы

"Омсктрансмаш" наращивает поставки гражданской продукции. На днях эту тему обсудили руководители Омской области и "Уралвагонзавода", в структуру которого входит предприятие. Благодаря такому сотрудничеству в Омске началось масштабное обновление трамвайного парка. Теперь в городе поставят на поток производство инновационных рефрижераторных контейнеров. Это позволит создать новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет региона.

К 100-летнему юбилею отечественного танкостроения у проходной Омского трансмаша на постамент установили знаменитый танк Т-80. Всего здесь выпустили около 30 тысяч боевых машин разных модификаций. Фото: Владимир Казионов

- Омск будет отвечать за отечественное производство контейнеров, которые должны прийти на смену иностранным аналогам, и фактически закрыть существующие потребности рынка, - пояснил глава концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. - Мы уже подписали ряд соответствующих соглашений.

Специалисты Омского завода транспортного машиностроения разработали модель с автономной холодильной установкой и полным комплектом автоматики для перевозки грузов в обычном, охлажденном и замороженном состояниях. Размер соответствует мировым стандартам, транспортировать контейнер можно на судах, в вагонах-платформах и грузовых автомобилях.

С выходом на полную мощность завод будет производить до двухсот изделий в год, что позволит предприятию увеличить оборот на один миллиард рублей. Новые рабочие места получат более ста человек.

На основе рефрижераторного контейнера омичи готовы также сконструировать контейнер-зерновоз, оснащенный погрузочными и разгрузочными люками.

- Такое оборудование сейчас весьма востребовано, - уверен губернатор Омской области Александр Бурков. - Мы вместе с другими регионами Сибири наращиваем экспорт зерна, организуем поставки по Иртышу и Северному морскому пути в Азиатско-Тихоокеанский регион. И очень рассчитываем на запуск нацпроекта развития внутренних водных путей и речного транспорта.

Омские власти сотрудничают с "Уралвагонзаводом" давно и плодотворно. В этом году на треть удалось обновить городской трамвайный парк. Вагоны закуплены по минимальной цене напрямую у производителя. Половина уже работает на линиях, еще двенадцать новых трамваев выйдут на маршруты в декабре.

- Условия весьма выгодные, - подчеркивает Александр Бурков. - Стоимость контракта - 688 миллионов рублей, но, что важно, с пятилетней рассрочкой. Мы признательны "Уралвагонзаводу" за предоставленную нам уникальную возможность.

Стоит сказать, что спектр выпускаемой "Трансмашем" мирной продукции довольно широк. При этом в ее создании конструкторы нередко используют узлы боевой техники. Например, в основу специальной пожарной машины легли агрегаты танков Т-72 и Т-80. Заказчиком техники выступает мин-обороны РФ.

Недавно омские танкостроители разработали гражданскую версию армейской амфибии "Ковчег", предназначенную для поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. Плавающий гусеничный транспортер способен передвигаться по любому бездорожью.

Еще одно ноу-хау омичей - ремонтно-эвакуационная машина на базе танка Т-80. Она предназначена для транспортировки воздушных судов из зон аварийного приземления при выкате самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы. И уже работает в аэропорту Шереметьево.

Впрочем, и о военной технике омичи не забывают. В рамках Международного форума "Армия-2020" договорились об увеличении оборонного заказа для омского завода. Речь идет о ремонте и модернизации пятидесяти танков Т-80БВ. За характерный звук турбины, напоминающий шум взлетающего самолета, машину, участвовашую в параде в честь 75-летия Великой Победы, уже прозвали "реактивным танком". Кстати, в этом году именно омский завод "переобул" всю технику для юбилейного парада.

"Омсктрансмаш" входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона. Всего в ОПК Омской области задействовано 25 тысяч человек.

Кстати

На заседании расширенного совета при полпреде президента РФ в СФО Александр Бурков предложил открыть федеральный центр компетенций по диверсификации предприятий ОПК, стимулирующий создание инновационной

гражданской продукции в целях реализации нацпроектов. А в период реконструкции или переоснащения оборонных заводов предоставлять им льготы и законодательно ограничить участие в конкурсных процедурах иностранных производителей.

К 100-летнему юбилею отечественного танкостроения у проходной Омского трансмаша на постамент установили знаменитый танк Т-80. Всего здесь выпустили около 30 тысяч боевых машин разных модификаций.