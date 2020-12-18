В Сибири концертный зал оштрафован после скандального выступления Zivert

Концертный зал "Гранд холл" в Красноярске оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушения требований по профилактике коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram.

Решение об этом было вынесено на основании результатов проверки, инициированной ведомством после публикации в соцсетях видео с концерта певицы Zivert (Юлии Зиверт), прошедшем 4 декабря. На кадрах видно, что зрители не соблюдают социальную дистанцию, часть из них находится без масок.

"Решением районного суда г. Красноярска ООО "Гранд холл" признано виновным в совершении административного правонарушения и назначен штраф 200 000 рублей", - говорится в сообщении.