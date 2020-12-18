На Ставрополье в результате взрыва в цехе погибли два человека

В Ставропольском крае выясняют обстоятельства пожара и последующего взрыва в одном из цехов. В результате происшествия погибли два человека, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел вечером 17 декабря в поселке Иноземцево. По предварительной информации, помещение принадлежало индивидуальному предпринимателю, который организовал там цех по производству металлоизделий. При их изготовлении использовались лакокрасочные материалы.

В результате пожара, причины которого сейчас устанавливаются, загорелись и взорвались химические вещества.

- В результате происшествия погибли работавшие там 17-летний подросток и 25-летний молодой человек, - заявили в СКР.

По факту случившегося на 40-летнего предпринимателя возбуждено уголовное по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").