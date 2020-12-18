Новости

В СК РФ уточнили суть обвинений в адрес экс-следователя ГСУ 18:57
Скончался первый советский каскадер Александр Массарский 18:45
Посольство РФ в Болгарии: Высылка дипломата является безосновательной 18:45
Более 2,6 тысячи новых инвестпроектов в ДФО реализуются с господдержкой 18:26
Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о российской угрозе 17:58
Эксперт рассказал, кого перед прививкой от COVID попросят сдать тест 17:56
Предложены ограничения для иностранных владельцев онлайн-кинотеатров 17:41
Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00 17:17
Астрономы показали, как будет выглядеть сближение Юпитера и Сатурна 17:09
Депутат МГД Семенников: Москва продолжает борьбу с банковскими мошенниками 17:04
РФ частично сняла запрет на азербайджанские яблоки и узбекские томаты 17:04
Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Шурчанова 17:04
Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз безопасности России 16:49
Песков: Путин лично изучил основную часть вопросов граждан к пресс-конференции 16:37
Зюганов сообщил о смерти депутата Шурчанова от коронавируса 16:24
Избитый Широковым судья требует с экс-футболиста полмиллиона рублей 16:16
У губернатора Псковской области развилась пневмония на фоне COVID-19 16:12
В открытом доступе появился инструмент для распознавания текста по звуку клавиатуры 16:05
В Подмосковье каждую неделю получают до 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:59
Песков заявил об отсутствии специальной прививки для Путина 15:38
Песков оценил работу Сергея Шнурова в качестве журналиста 15:37
Песков назвал небылицей слухи про бункер Путина 15:22
NI: российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" непобедим 15:22
ЦБ продлил реструктуризацию кредитов физлиц и МСП на три месяца 15:12
Яцкин: Неверная утилизация масок создает эпидемиологическую опасность 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 18:45
Рубрика: Общество

Скончался первый советский каскадер Александр Массарский

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Ушел из жизни 93-летний Александр Массарский, заслуженный тренер России по дзюдо, обладатель "золотого поиска дзюдоиста", основатель отечественной школы каскадерского киноискусства. Он снимался во многих советских хитах, в том числе в "Белом солнце пустыни", где стал дублером Павла Луспекаева. О смерти Массарского сообщили в Федерации дзюдо России.

Александр Массарский был выдающимся тренером. Многие его ученики сами стали выдающимися спортсменами и тренерами. Так он подготовил четырех заслуженных тренеров России.

Массарский принимал участие в съемках более 260 фильмов, в том числе таких культовых картин как "Найти и обезвредить", "Мертвый сезон", "Стрелы Робин Гуда", "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Два билета на дневной сеанс", "34-й скорый".

Не всем известно, что он был и талантливым изобретателем. На его счету более 150 научных работ и патентов на изобретения в разных областях науки и техники. Многие образцы сконструированной им аппаратуры для подводных фото-, кино- и видеосъемок до сих пор выпускаются в Санкт-Петербурге. А созданный Массарским спектральный телескоп используется на Международной космической станции.

В регионах Общество Утраты Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Кремле отреагировали на решение CAS по российскому спорту
Торговые сети приступили к снижению цен на базовые продукты
Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса
Зюганов сообщил о смерти депутата Шурчанова от коронавируса
За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации