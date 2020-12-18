У руководства петербургской фирмы изъяли коллекцию ретроавто на 100 млн

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Дорогие ретроавтомобили и мотоциклы на сумму около 100 миллионов рублей обнаружены у руководителей петербургской фирмы, в которой долгое время не выплачивали зарплату сотрудникам.
Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Согласно материалу дела, руководство компании не выплачивало зарплату на протяжении семи месяцев, долг перед подчиненными составил не менее 20 миллионов рублей.
В ходе проведения обысков, в том числе по месту проживания подозреваемых в Москве и Московской области, а также в Петербурге, коллекция редких средств передвижения была изъята.