Ушла из жизни реставратор петербургских дворцов Раиса Слепушкина

Раиса Слепушкина родилась в 1928 году в Ленинграде. После возвращения из эвакуации училась в Ленинградском архитектурно-художественном училище, которое было основано еще во время войны. Уже тогда власти задумывались над тем, кто будет реставрировать разрушенный Ленинград. Среди реставраторов, которым предстояла нелегкая работа по возрождению утраченных шедевров, была Раиса Слепушкина.

45 лет она проработала в объединении "Реставратор". Список памятников культурного наследия, где ей довелось работать, очень большой: Исаакиевский собор, Юсуповский дворец, Собор Петра и Павла Петропавловской крепости, Эрмитаж, Воронцовский дворец, Инженерный замок, Строгановский дворец, Таврический дворец, Русский музей, Каменноостровский дворец, Гатчинский дворец, Казанский собор, Большой дворец Петергофа, а также Екатерининский дворец и парковые павильоны Царского Села.

Более двадцати лет Раиса Слепушкина работала год в разрушенном войной Пушкине. Ее вклад в реставрацию и воссоздание Царского Села настолько велик, что рассказ о нем входит в экскурсионные программы. Особую ценность представляет выполненная ею в 1960-х годах реставрация Китайской (Голубой) гостиной. Два года она расписывала натуральный светло-голубой шелк, которым затянуты стены комнаты. Причем рисунок, изображающий сценки из жизни древнего Китая, на сшитых полотнищах нигде не повторяется, он воссоздан реставратором с довоенных фотографий.

Китайская гостиная - не единственный шедевр в Царском Селе, над воссозданием которого трудилась Слепушкина. Она также реставрировала работы живописцев из Картинного зала, в Агатовых комнатах занималась консервацией потолочной живописи, а в Екатерининском дворце расписывала двери опочивальни.