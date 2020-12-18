Ушла из жизни реставратор петербургских дворцов Раиса Слепушкина

Новости

Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о российской угрозе 17:58
Эксперт рассказал, кого перед прививкой от COVID попросят сдать тест 17:56
Предложены ограничения для иностранных владельцев онлайн-кинотеатров 17:41
Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00 17:17
Астрономы показали, как будет выглядеть сближение Юпитера и Сатурна 17:09
Депутат МГД Семенников: Москва продолжает борьбу с банковскими мошенниками 17:04
РФ частично сняла запрет на азербайджанские яблоки и узбекские томаты 17:04
Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Шурчанова 17:04
Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз безопасности России 16:49
Песков: Путин лично изучил основную часть вопросов граждан к пресс-конференции 16:37
Зюганов сообщил о смерти депутата Шурчанова от коронавируса 16:24
Избитый Широковым судья требует с экс-футболиста полмиллиона рублей 16:16
У губернатора Псковской области развилась пневмония на фоне COVID-19 16:12
В открытом доступе появился инструмент для распознавания текста по звуку клавиатуры 16:05
В Подмосковье каждую неделю получают до 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:59
Песков заявил об отсутствии специальной прививки для Путина 15:38
Песков оценил работу Сергея Шнурова в качестве журналиста 15:37
Песков назвал небылицей слухи про бункер Путина 15:22
NI: российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" непобедим 15:22
ЦБ продлил реструктуризацию кредитов физлиц и МСП на три месяца 15:12
Яцкин: Неверная утилизация масок создает эпидемиологическую опасность 15:04
В парке спорткомплекса "Лужники" открыли памятник создателям самбо 15:02
Песков рассказал об отсутствии смартфона у Путина 14:53
Фильм "Диего Марадона" появится на больших экранах по всей России 14:53
В Свердловской области 31 декабря оставили рабочим днем 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 17:32
Рубрика: Общество

Ушла из жизни реставратор петербургских дворцов Раиса Слепушкина

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Скончалась 92-летняя Раиса Слепушкина, одна из основоположниц знаменитой ленинградской школы реставрации, сообщили в городском союзе реставраторов.
Раиса Слепушкина. Фото: <a href="http://www.srspb.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Союз реставраторов Санкт-Петербурга</a> Раиса Слепушкина. Фото: <a href="http://www.srspb.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Союз реставраторов Санкт-Петербурга</a>
Раиса Слепушкина. Фото: Союз реставраторов Санкт-Петербурга

Раиса Слепушкина родилась в 1928 году в Ленинграде. После возвращения из эвакуации училась в Ленинградском архитектурно-художественном училище, которое было основано еще во время войны. Уже тогда власти задумывались над тем, кто будет реставрировать разрушенный Ленинград. Среди реставраторов, которым предстояла нелегкая работа по возрождению утраченных шедевров, была Раиса Слепушкина.

45 лет она проработала в объединении "Реставратор". Список памятников культурного наследия, где ей довелось работать, очень большой: Исаакиевский собор, Юсуповский дворец, Собор Петра и Павла Петропавловской крепости, Эрмитаж, Воронцовский дворец, Инженерный замок, Строгановский дворец, Таврический дворец, Русский музей, Каменноостровский дворец, Гатчинский дворец, Казанский собор, Большой дворец Петергофа, а также Екатерининский дворец и парковые павильоны Царского Села.

Более двадцати лет Раиса Слепушкина работала год в разрушенном войной Пушкине. Ее вклад в реставрацию и воссоздание Царского Села настолько велик, что рассказ о нем входит в экскурсионные программы. Особую ценность представляет выполненная ею в 1960-х годах реставрация Китайской (Голубой) гостиной. Два года она расписывала натуральный светло-голубой шелк, которым затянуты стены комнаты. Причем рисунок, изображающий сценки из жизни древнего Китая, на сшитых полотнищах нигде не повторяется, он воссоздан реставратором с довоенных фотографий.

Китайская гостиная - не единственный шедевр в Царском Селе, над воссозданием которого трудилась Слепушкина. Она также реставрировала работы живописцев из Картинного зала, в Агатовых комнатах занималась консервацией потолочной живописи, а в Екатерининском дворце расписывала двери опочивальни.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Кремле отреагировали на решение CAS по российскому спорту
Торговые сети приступили к снижению цен на базовые продукты
Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса
Зюганов сообщил о смерти депутата Шурчанова от коронавируса
За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации