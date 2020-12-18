В Калининграде ликвидировали сеть нелегальных обменников

В Калининграде сотрудники регионального УМВД пресекли деятельность трех групп, участники которых подозреваются в незаконной банковской деятельности.

- Предварительно установлено, что шестеро местных жителей организовали в центре Калининграда нелегальные пункты обмена валюты. При этом компании не были зарегистрированы в установленном порядке, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общий доход подпольных банкиров, по данным полиции, превысил 27 миллионов рублей. Следственной частью УМВД России по области возбуждены три дела по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

Вместе с сотрудниками Росгвардии полицейские провели обыски в квартирах фигурантов и в обменных пунктах. Изъято расчетно-кассовое оборудование, документация, а также денежные средства в различной валюте на сумму свыше 55 миллионов рублей.

Предварительное расследование продолжается. Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.