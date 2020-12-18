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18.12.2020 13:48
Рубрика: Происшествия

В Карелии снегоуборочный трактор насмерть задавил 8-летнюю девочку

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В карельском городе Костомукше снегоуборочный трактор наехал на восьмилетнюю девочку при движении задним ходом. Ребенок не выжил.

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Чрезвычайное происшествие случилось накануне. Водитель трактора расчищал улицы от последствий снегопада. Он не заметил, как задним ходом наехал на ребенка. Девочка от полученных травм умерла на месте ЧП.

Следком Карелии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Свою проверку назначила и региональная прокуратура. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств дела. Если водителя признают виновным, то ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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