Видео: Летчики Балтфлота исполнили мечту шестилетнего мальчика

Командование Балтийского флота помогло осуществить мечту шестилетнего Димы из Балтийска о полете на военном вертолете.

Дима, у которого тяжелое заболевание, мечтает стать летчиком. Как рассказали в пресс-службе Минобороны, родители мальчика обратились к командованию флота с просьбой сделать особенный подарок ребенку - организовать полет.

Особенный день для Димы начался с экскурсии по военному аэродрому Донское. Летчики рассказали ему о разных вертолетах, затем посадили в кабину и показали, как управляется винтокрылая машина.

После этого в течение часа мальчик с мамой, в сопровождении командира соединения морской авиации Балтийского флота генерал-майора Вадима Морозова, летали на вертолете Ми-8 вдоль побережья. Дима впервые сверху увидел море, родной Балтийск и окрестности.

Благодарный юный пассажир подарил командиру экипажа Ми-8 собственноручно сделанные маленький вертолет и фигурку пилота. А летчики вручили мальчику памятный адрес в честь его первого полета и новогодний подарок.