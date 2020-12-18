Водитель автобуса ответит за ДТП с шестью погибшими под Калининградом

Новости

В России издадут комикс "Легенда о волках" по мультфильму Томма Мура 11:34
С Восточного запустят 36 спутников OneWeb 11:28
Бен Аффлек сыграет в фильме о Гарри Гудини 11:22
В Минэнерго оценили потенциал России по добыче газа 11:16
МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве 11:16
Анастасия Ракова поздравила сотрудников ЗАГС с праздником 11:15
Гамлет станет женщиной в новой экранизации Шекспира 11:10
HBO показал тизер продолжения "Друзей" и приквела "Игры престолов" 11:01
"Дом с прислугой" Шьямалана продлили на третий сезон до выхода второго 10:48
Жительница Урала перевела "американскому жениху" 2,6 миллиона рублей 10:36
Нурмагомедова признали лучшим иностранным спортсменом по версии ВВС 10:08
Виртуальные данные предложили считать собственностью 09:59
Заявление на выплату на детей до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года 09:47
В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем 09:46
Правительство компенсирует хлебопекам часть затрат 09:45
Компания Pfizer подала заявку на одобрение своей вакцины в Японии 09:38
Финская группа Nordea закрывает свой банк в России 09:32
Красноярские полицейские поймали 10-летнего мальчика за рулем авто 09:32
В Сибири концертный зал оштрафован после скандального выступления Zivert 09:18
Оперштаб: Еще 5 821 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:08
Склиф первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн тестов на COVID-19 08:38
В Тюмени врачи сшили нервы пациенту, ранившему руку болгаркой 08:21
Столичных водителей предупредили о пятничных девятибалльных пробках 08:05
МВД определит перечень дорог для экзаменов на права 07:53
Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за непройденные тесты на COVID-19 07:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 10:37
Рубрика: Происшествия

Водитель автобуса ответит за ДТП с шестью погибшими под Калининградом

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининградской области предъявили обвинение водителю рейсового автобуса Калининград - Янтарный: по версии следствия, мужчина спровоцировал смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Фото: vk.com/vnovgorodsledcom
В Новгородской области школьный автобус с детьми попал в ДТП

Трагедия произошла утром 27 сентября на участке дороги поселок Переславское - поселок Круглово. По данным праоохранителей, водитель пассажирского автобуса, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком-песковозом. На месте происшествия погибли 33-летний водитель грузового автомобиля и пять пассажиров автобуса, включая девятилетнего ребенка. Еще 22 пассажира получили различные травмы.

Следователи собрали техническую документацию, проверили техническое состояние автобуса и грузовика, организацию работы водителей, допросили очевидцев. Было получено достаточно данных, свидетельствующих об исправности рейсового автобуса. В связи с этим его водителю предъявили обвинение в уголовном преступлении - нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Мужчина, допрошенный в качестве обвиняемого, от дачи показаний отказался. Ход следствия контролирует руководитель регионального следственного управления СК РФ Дмитрий Бочаров.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин выделил миллиард рублей на цифровые материалы для школ
Заявление на выплату на детей до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года
Строящее "Северный поток-2" судно вновь сменило владельца
Названы благополучные по COVID-19 страны для туризма
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков