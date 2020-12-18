Водитель автобуса ответит за ДТП с шестью погибшими под Калининградом

В Калининградской области предъявили обвинение водителю рейсового автобуса Калининград - Янтарный: по версии следствия, мужчина спровоцировал смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла утром 27 сентября на участке дороги поселок Переславское - поселок Круглово. По данным праоохранителей, водитель пассажирского автобуса, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком-песковозом. На месте происшествия погибли 33-летний водитель грузового автомобиля и пять пассажиров автобуса, включая девятилетнего ребенка. Еще 22 пассажира получили различные травмы.

Следователи собрали техническую документацию, проверили техническое состояние автобуса и грузовика, организацию работы водителей, допросили очевидцев. Было получено достаточно данных, свидетельствующих об исправности рейсового автобуса. В связи с этим его водителю предъявили обвинение в уголовном преступлении - нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Мужчина, допрошенный в качестве обвиняемого, от дачи показаний отказался. Ход следствия контролирует руководитель регионального следственного управления СК РФ Дмитрий Бочаров.