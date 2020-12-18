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18.12.2020 06:05
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре зафиксировали аномальную толщину льда на Каспии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Азовское море в этом году стало замерзать раньше обычного. Это касается и Каспийского. Причем на его севере толщина льда уже превышает привычные значения, рассказали в Гидрометцентре.

Фото: iStock
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"Морозы подстегнули процесс становления льда на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать и север Каспийского моря, здесь уже фиксируем на 30 процентов превышение обычных норм. Речь идет о толщине и площади льда", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Ранее синоптики рассказали о погоде в январе. По данным Гидрометцентра, первый месяц нового года обещает быть не слишком суровым на всей европейской территории, на севере Западной Сибири, на Таймыре, а также на Урале. Везде температура ожидается выше климатической нормы на один градус.

По настоящему стылым январь будет на юге Западной Сибири, на большей части Красноярского края, в Иркутской области и Забайкалье, в Амурской области, а также в Хабаровском и Приморском краях. В Якутии тоже ожидаются сильные морозы. Очаг холода будет располагаться над востоком Эвенкии и востоком Якутии. По ночам здесь до минус 40 градусов. Днем до -35. При похолоданиях будут и 50-градусные морозы.

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