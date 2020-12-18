Отсидевший 10 лет за убийство отца житель Югры зарезал мать

В Лангепасе расследуются обстоятельства убийства пожилой женщины: по версии правоохранительных органов, это сделал ее сын, который ранее отсидел срок за убийство отца.

В среду, 16 декабря, около одиннадцати вечера 47-летний подозреваемый пил в доме на улице Ленина и поругался со своей 74-летней матерью. Она предъявила ему претензии по поводу убийства в 2008 году его отца. Это сыну не понравилось, он схватил кухонный нож и ударил им свою мать в грудь - она погибла на месте.

После этого югорчанин сел пить дальше, и только через четыре часа, когда горячительное закончилось, позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

"Полтора года назад он освободился из мест лишения свободы, где десять лет отбывал наказание за убийство при аналогичных обстоятельствах своего отца", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Югры.

Возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.