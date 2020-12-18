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18.12.2020 08:21
Рубрика: Общество

В Тюмени врачи сшили нервы пациенту, ранившему руку болгаркой

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Тюмени едва не потерял подвижность руки после старой травмы пилой-болгаркой. Врачи провели ювелирную операцию, чтобы сшить поврежденные нервы и вернуть мужчине возможность полноценно пользоваться конечностью.

Несчастный случай произошел несколько месяцев назад: во время работы мужчина поранил левое предплечье и ладонь. Рана была довольно большой, ее обработали и зашили в травмпункте, но потом выяснилось, что у тюменца повреждена та область, где проходят нервы и сухожилия. В результате со временем четыре пальца почти полностью перестали сгибаться.

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"Помимо травмы сухожилий сгибателей пальцев у мужчины были разорваны срединный и локтевой нервы. К тому же, развилась невринома - доброкачественная опухоль нерва. Без операции рука со временем перестала бы функционировать", - рассказал Джамбулат Джамбулатов, травматолог-ортопед хирургического отделения ОКБ №2.

Специалисты удалили опухоль, сшили нервы и выполнили пластику сухожилий, заменив около десяти сантиметров поврежденных тканей на имплантаты из собственных тканей пациента.

Об успехе операции говорит тот факт, что мужчина уже начал понемногу двигать пальцами. Впереди - долгая реабилитация, но врачи настроены оптимистично: при строгом следовании всем рекомендациям есть шанс восстановить подвижность руки почти полностью.

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