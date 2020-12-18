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18.12.2020 17:04
Рубрика: Экономика

РФ частично сняла запрет на азербайджанские яблоки и узбекские томаты

Текст: Татьяна Карабут

Россельхознадзор с 18 декабря разрешает ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий из Ферганской области Узбекистана - в их продукции не обнаружено вирусов, сообщили в ведомстве. Такое решение принято после предоставления узбекскими службами результатов обследования мест производств и анализа состояния тепличных хозяйств в этом регионе Республики.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Кроме того, Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию России яблок с трех азербайджанских предприятий, расположенных в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы карантинные объекты. Это решение так же принято на основании представленной азербайджанской стороной информации об усилении карантинного фитосанитарного контроля в отношении выращиваемых яблок, а также результатов проведенного фитосанитарного мониторинга и инспекции территорий возделывания.

Напомним, с 10 декабря Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Однако с 17 декабря ведомство частично сняло ограничения, разрешив поставки томатов пяти предприятиям Азербайджана.

С 11 декабря Россельхознадзор также ввел запрет на ввоз томатов, а также перцев из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан, а ранее ведомство запретило ввозить томаты еще из двух регионов Узбекистана: с 26 ноября из Ферганской области, а с 4 декабря из Навоийской области. Овощи оказались заражены вирусом коричневой морщинистости плодов Также под запрет попали томаты из нескольких регионов Турции и Армении.

Азербайджан и Турция являются основными импортерами томатов в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, доля Азербайджана в общем объеме поставок томатов составляла более 30%. Доля Турции оценивается в 17%.

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