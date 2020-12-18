Закон Смоленской области от 18 декабря 2020 года № 166-з "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Смоленской областной Думой 18 декабря 2020 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - Фонд) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 12 438 862,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 12 131 473,9 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 268 469,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 12 438 862,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 922 381,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 13 025 559,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 12 704 812,4 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 281 087,1 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 13 760 356,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 13 421 647,7 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 296 828,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 13 025 559,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 965 733,7 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 13 760 356,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 1 019 814,8 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему областному закону.

Статья 3

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда:

1) в 2021 году согласно приложению 2 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему областному закону.

Статья 4

Утвердить структуру расходов бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему областному закону.

Статья 5

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году в сумме 2 156 443,6 тыс. рублей, из них для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 36 692,1 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году используются Фондом на следующие цели:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении -угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6

Утвердить бюджетные ассигнования на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2021 году в сумме 12 071 416,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 12 643 032,2 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 13 359 168,9 тыс. рублей.

Статья 7

Установить в 2021 году для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Смоленской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский







