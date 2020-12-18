Советская подлодка установила мировой рекорд 50 лет назад

На момент установки рекорда подлодка в строю Военно-морского флота СССР носила имя К-162. Ее историю можно начать отсчитывать еще с 1959 года, когда Совет министров поставил задачу сконструировать и создать новую подводную лодку - скоростную, с современной энергетической установкой и способную вести ракетную стрельбу из подводного положения. Разработкой занялись в Центральном конструкторском бюро №16 (сейчас это СПМБМ "Малахит"). По техническому заданию конструкторы должны были использовать для проекта только новые материалы, оборудование и вооружение, то есть создать совершенно новый тип подводных лодок. Проект получил индекс 661 и имя "Анчар", а главным конструктором стал Н.Н. Исанин.
К 1960 году несколько сотен советских предприятий совместными усилиями подготовили предэскизный вариант проекта, причем версий о том, как сделать лучше, было несколько десятков. Предлагалось и разное вооружение, и основные материалы для конструкции. Ими могли стать сталь или алюминий, но в итоге остановились на титане. Из-за этого стоимость проекта резко выросла, и еще не собранную подлодку во флоте прозвали "Золотая рыбка" именно из-за высокой цены металла. Сборка шла несколько лет, в конце 1968 голу судно под именем К0162 спустили на воду.
Первые попытки разогнать новый образец до максимальной скорости предприняли в 1969 году и достигли 42 узлов (78 километров в час), но в ходе испытаний отметили, что лишь на 80 процентов задействовали мощность энергоустановки. Следующая попытка оказалась еще удачнее - 18 декабря 1970 года скорость достигла 44,7 узла. Ни до, ни после этого случая подводные лодки не набирали такой скорости в подводном положении.
Однако вскрылись и минусы такой резвости - преодолев порог в 35 узлов появился гидродинамический шум, причем громкость достигала 100 децибел. Этот нюанс снижал скрытность. Несмотря на это, лодка участвовала и в боевых задачах. Уже в 1971 году она вышла в Атлантический океан и сблизилась с авианосцем США "Саратога". Американцы попытались уйти от К-162, но к своему удивлению не смогли этого сделать - несколько часов попыток оторваться на скорости свыше 30 узлов ни к чему не привели. Более того, советская субмарина умудрялась маневрировать вокруг авианосца, выбирая наиболее удобные позиции.
К-162 с перерывами на ремонт служила флоту до 1978 года, затем ее переименовали в К-222. В марте 1989 года "Золотую рыбку" исключили из боевого состава военно-морского флота, а через десять лет спустили флаг. После она лишь ждала утилизации, которую начали в 2008 году. Субмарина так и осталась единственным образцом проекта "Анчар", цена производства оказалась слишком высокой для запуска в серию.
В Северодвинске на Севмаше сейчас разрабатывают документацию на установку в Приморском парке города рубки К-222 - самой быстрой из когда-либо построенных подводных лодок.