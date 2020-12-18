Советская подлодка установила мировой рекорд 50 лет назад

Ровно полвека прошло со дня, когда советская подводная лодка проекта 661 "Анчар" установила мировой рекорд скорости движения под водой, который не побит до сих пор. Погрузившись на 100 метров, субмарина разогналась до 44,7 узла (82,8 километра в час), задействовав практически всю мощность энергетической установки.

На момент установки рекорда подлодка в строю Военно-морского флота СССР носила имя К-162. Ее историю можно начать отсчитывать еще с 1959 года, когда Совет министров поставил задачу сконструировать и создать новую подводную лодку - скоростную, с современной энергетической установкой и способную вести ракетную стрельбу из подводного положения. Разработкой занялись в Центральном конструкторском бюро №16 (сейчас это СПМБМ "Малахит"). По техническому заданию конструкторы должны были использовать для проекта только новые материалы, оборудование и вооружение, то есть создать совершенно новый тип подводных лодок. Проект получил индекс 661 и имя "Анчар", а главным конструктором стал Н.Н. Исанин.

К 1960 году несколько сотен советских предприятий совместными усилиями подготовили предэскизный вариант проекта, причем версий о том, как сделать лучше, было несколько десятков. Предлагалось и разное вооружение, и основные материалы для конструкции. Ими могли стать сталь или алюминий, но в итоге остановились на титане. Из-за этого стоимость проекта резко выросла, и еще не собранную подлодку во флоте прозвали "Золотая рыбка" именно из-за высокой цены металла. Сборка шла несколько лет, в конце 1968 голу судно под именем К0162 спустили на воду.

Первые попытки разогнать новый образец до максимальной скорости предприняли в 1969 году и достигли 42 узлов (78 километров в час), но в ходе испытаний отметили, что лишь на 80 процентов задействовали мощность энергоустановки. Следующая попытка оказалась еще удачнее - 18 декабря 1970 года скорость достигла 44,7 узла. Ни до, ни после этого случая подводные лодки не набирали такой скорости в подводном положении.

Однако вскрылись и минусы такой резвости - преодолев порог в 35 узлов появился гидродинамический шум, причем громкость достигала 100 децибел. Этот нюанс снижал скрытность. Несмотря на это, лодка участвовала и в боевых задачах. Уже в 1971 году она вышла в Атлантический океан и сблизилась с авианосцем США "Саратога". Американцы попытались уйти от К-162, но к своему удивлению не смогли этого сделать - несколько часов попыток оторваться на скорости свыше 30 узлов ни к чему не привели. Более того, советская субмарина умудрялась маневрировать вокруг авианосца, выбирая наиболее удобные позиции.

К-162 с перерывами на ремонт служила флоту до 1978 года, затем ее переименовали в К-222. В марте 1989 года "Золотую рыбку" исключили из боевого состава военно-морского флота, а через десять лет спустили флаг. После она лишь ждала утилизации, которую начали в 2008 году. Субмарина так и осталась единственным образцом проекта "Анчар", цена производства оказалась слишком высокой для запуска в серию.

В Северодвинске на Севмаше сейчас разрабатывают документацию на установку в Приморском парке города рубки К-222 - самой быстрой из когда-либо построенных подводных лодок.