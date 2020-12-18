"Училка" раскритиковала футболиста за речевые ошибки

Героем очередного выпуска блога о грамотной русской речи на телевидении и в Cети "Училка Vs TV", которую ведет русист Татьяна Гартман, стал российский футболист, популярный ведущий собственного блога "Красава" Евгений Савин. У спортсмена есть ошибки как в правильном употреблении слов, так и в ударении.

Перед тем, как критиковать блогера, "училка" неожиданно призналась, что он ей импонирует. Гартман отмечает, что обычно старается быть беспристрастной и акцентировать внимание только на ошибках героев, не обращая внимания на личность, на то, чем персонаж занимается, каких взглядов придерживается, какой образ жизни ведет. Но сегодня, уверяет педагог, особенный случай, ей очень нравится ее герой. "Он с такой любовью рассказывает о футболе, так переживает за детский спорт, за взрослых спортсменов, которые попали в трудную ситуацию. Это человек, которого я совершенно точно могу привести в пример своим ученикам", - рассказывает учитель русского языка.

Однако, выполняя свою главную задачу, Татьяна переходит к разбору стилистических ошибок, которые допускает в своей речи телеведущий Евгений Савин.

Русист обращает внимание на неточное употребление некоторых слов. Евгений говорит одно, а имеет в виду немного другое, что можно понять лишь по контексту. "Ну, значит, спорт - это возможность доказать свою обособленность и превосходство", - говорит футболист. "Наверное, здесь все-таки должны быть не обособленность, изолированность, - уточняет специалист.- Евгений хотел лишний раз доказать, что он особенный. А если не менять структуру предложения и подобрать существительное, то лучше всего подобрать такие слова, как уникальность и исключительность".

И вот еще один пример: "Хотелось бы обратиться к сотрудникам МВД, которые два раза не пустили ход этому уголовному делу. Пожалуйста, обзвоните еще раз всех этих футболистов, возьмите у них росписи", - комментирует спортсмен.

Гартман уверяет: лучше брать не "роспись", а подпись. Именно слово "подпись"- используется в значении: собственноручно написанная фамилия. Кроме того было сказано: не пустили ход этому делу. А нужно было сказать "не дали ходу".

И снова речевой ляп: "Сегодня мы разыгрываем вот такую вот классную футболку Павла Мамаева с автографом, все четенько, все по красоте, я думаю, что конкурентов на нее будет очень много", - подчеркивает он. А Татьяна советует: лучше сказать: "Конкуренция будет большая или претендентов будет много".

Затем русист предлагает пробежаться по обычным ошибкам, которые встречаются не только у "Красавы". Во-первых, числительные. "Очень много классного контента. Более пятиста тысяч фильмов и телешоу", -рассказывает Евгений Савин.

"Не пятиста, такой формы числительного нет в русском языке, только пятисот тысяч", - исправляет Гартман.

Далее герой программы шутит: "Тебе чего заряжать, у тебя все заряжено: три ноги, три тапка". Но и здесь Татьяна напоминает, что у "тапка-существительное женского рода, она-тапка, а не он-тапок", а если их "три", то "три тапки".

И наконец, употребление профессионализма. "Двенадцать осУжденных человек". Не осУжденных, говорит она, а осуждЕнных". И объясняет: в этом слове, которое, кстати, может быть, как причастием, так и существительным, ударение должно падать на суффикс -ённ. Слово "осУжденный" с неправильным ударением используют работники правоохранительных органов, как профессионализм. А в речи других это считается ошибкой.