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18.12.2020 21:40
Рубрика: В мире

В Австрии вводят третий локдаун

Текст: Константин Волков

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил 18 декабря, что вводит в стране уже третий по счету локдаун, который продлится почти месяц, с 26 декабря по 24 января. Об этом сообщают австрийские СМИ.

Фото: iStock
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На время карантина предполагается запретить жителям выходить из дома за исключением экстренных случаев, посещения магазинов или занятий спортом. Прекратят работу магазины, за исключением продуктовых и аптек. Также останутся закрытыми кинотеатры, концертные залы.

Не исключено, что новый карантин помешает открыть подъемники на горнолыжных курортах. Также останутся закрытыми отели.

Несмотря на то, что второй локдаун, введенный в ноябре, помог снизить число ежедневно выявляемых заболевших с пиковых девяти тысяч до трех тысяч человек, власти опасаются, что предстоящие рождественские праздники и массовое общение людей приведут к новому росту заболеваемости.

15-18 января власти планируют провести большое тестирование по всей стране, и в зависимости от его результатов будет приниматься решение об ослаблении или продлении ограничительных мер.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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