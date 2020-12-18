В Минпромторге объяснили отказ поддержать запрет на пластиковые пакеты

В текущей ситуации Минпромторг счел нецелесообразным введение на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) запрета на использование пластиковых пакетов.

Как пояснили в ведомстве, на это повлияли два фактора - отсутствие анализа влияния такой меры на рынки стран ЕАЭС, а также вопросы импортозамещения такой продукции на внутреннем рынке. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве напомнили, что Госкомитет Беларуси по стандартизации предложил запретить оборот ряда видов пластиковой упаковки на территории ЕАЭС (в него входят Россия, Беларуси, Казахстан, Киргизия и Армения) в целях исключения загрязнения окружающей среды и облегчения утилизации. Речь шла о полиэтиленовых пакетах толщиной до 50 микрометров, а также другой упаковке, содержащей поливинилхлориды (ПВХ).

В последний раз, уточнили в министерстве, этот вопрос обсуждался 16 ноября на очередном совещании по вопросам внесения изменения в Технический регламент Таможенного союза (№4 в ТР ТС 005/2011) "О безопасности упаковки".

"Госстандарт Республики Беларусь как разработчик данных предложений не представил анализ влияния такой меры на рынки стран ЕАЭС с учетом требований, касающихся защиты прав потребителей, безопасности и гигиены, требований к качеству упаковки, техническим характеристикам упаковываемых товаров и используемых материалов, а также защиту прав промышленной и коммерческой собственности", - сообщили в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что Техрегламенты не являются документами, регулирующими вопросы обращения с отходами, а также тот факт, что регулирование сферы обращения с отходами не гармонизировано на уровне ЕАЭС - каждая страна Союза имеет свое законодательство в этой сфере.

"Тезис о "неперерабатываемости" данных видов упаковки опровергается имеющимися в открытых источниках данными, а также данными компаний химической промышленности. Вместо запретов белорусской стороне предложено использовать экономические инструменты, такие как налоги и сборы, расширенная ответственность производителя, а также маркетинговые ограничения, при условии, что эти ограничения соразмерные и недискриминационные", - уточнили в Минпромторге.

В ответе российского ведомства подчеркивается, что Минпромторг России формирует позицию, исходя из целей государственной политики, в соответствии с действующим законодательством и необходимостью развития промышленности, а также вопросов импортозамещения.

Обсуждение любых проектов изменений проходит в соответствии с установленными в рамках ЕАЭС процедурами. Инициатором совещаний выступает Евразийская Экономическая комиссия.

В министерстве отметили, что работа над изменениями в Техрегламент продолжается, и по его результатам проект будет доступен для публичного обсуждения в рамках установленных процедур.