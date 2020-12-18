Вакцинация от ковида. Новые категории москвичей

Вакцинация от COVID-19 постепенно набирает обороты. Город получает дополнительные партии вакцины. Завершается строительство производства "Спутника V" в технополисе "Москва".

В этой связи с понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Это - работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности - около одного миллиона москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина