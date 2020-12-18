Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Шурчанова

Представитель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валентина Шурчанова. Ранее стало известно, что депутат Госдумы от КПРФ скончался на 74-м году жизни после коронавирусной инфекции.

"После тяжелой болезни ушел из жизни наш коллега, депутат Государственной Думы Валентин Сергеевич Шурчанов, - цитирует спикера пресс-служба ГД. - Валентин Сергеевич был профессиональным и ответственным человеком. Многие годы он посвятил служению людям".

Глава нижней палаты напомнил, что более 20 лет Шурчанов проработал в Государственной Думе. При этом он был одним из самых активных депутатов.

"Валентина Сергеевича уважали избиратели, он пользовался большим авторитетом у коллег", - отметил Володин.

Шурчанов занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Председатель комитета Андрей Макаров назвал потерю невосполнимой. Он отметил, что его коллега стал другом и соратником для каждого, кто причастен к работе комитета по бюджету.

"Он был замечательным человеком. Все, кто знал Валентина Сергеевича, уважали его за большую душевную щедрость и добропорядочность, - заявил Макаров, выражая соболезнования. - Мы всегда ощущали его поддержку в самых сложных вопросах.

Светлая память человеку-патриоту, который не боялся трудностей и стремился сделать жизнь каждого, кто был рядом, лучше и достойнее".