Девять человек погибли при пожаре в больнице в Турции

Девять человек погибли в больнице университета Санко города Газиантеп на юго-востоке Турции при пожаре, произошедшем после взрыва кислородного аппарата в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом, передает агентство Anadolu.

При этом семь пациентов погибли на месте. Еще 14 больных, проходивших лечение в отделении, были эвакуированы и перевезены в другие клиники.

По данным полиции, огонь удалось ликвидировать в короткие сроки. В тушении пожара были задействованы пожарные и спасатели. Власти проводят расследование инцидента.