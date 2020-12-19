Постановление губернатора Камчатского края от 18 декабря 2020 года № 230 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространени новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 3:

а) абзац второй подпункта "а" пункта 1 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3 ) граждан Российской Федерации при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации:

а) предъявлять отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, датированный не более чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;";

2) часть 81 изложить в следующей редакции:

"8.1 Установить, что до 10 января 2021 года включительно на территории Камчатского края физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия проводятся без участия зрителей (посетителей):

1) на открытом воздухе и на объектах спорта открытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, с учетом одновременного нахождения не более 50 человек;

2) в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе, расположенных а территории образовательных организаций, с учетом одновременного нахождения не более 30 человек и с загрузкой не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.";

3) пункт 1 части 14 изложить в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных (за исключением проведения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2021 года и Рождества, на открытом воздухе), выставочных (за исключением проведения в период с 26 по 29 декабря 2020 года Новогодней универсальной ярмарки), просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", публичных слушаний Правительства Камчатского края по вопросам социально-экономического развития региона), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии", КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение", МБУК "Елизовский районный зоопарк" им. Шевлягина А.А.).";

4) пункт 2 части 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Указанное требование не применяется к положениям, предусмотренным частями 311 и 312 настоящего постановления.";

5) дополнить частями 311 - 313 следующего содержания:

"31.1 Министерству образования Камчатского края организовать с 21 декабря 2020 года по 26 декабря 2020 года в краевых государственных общеобразовательных организациях образовательный процесс в дистанционном режиме для обучающихся 5-8 классов.

31.2 Рекомендовать органам местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа, Елизовского муниципального района организовать с 21 декабря 2020 года по 26 декабря 2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях образовательный процесс в дистанционном режиме для обучающихся 5-8 классов.

31.3 Запретить проведение детской оздоровительной кампании в зимний каникулярный период 2020 - 2021 годов для всех типов лагерей.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







